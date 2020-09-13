В области зафиксировали более 80 новых случаев коронавируса

13.09.2020 | 10:42

В воскресенье, 13 сентября, в Пензенской области выявили еще 85 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

12 сентября в регионе прибавилось 90 новых пациентов, 11-го – 92. Общее число заразившихся достигло 9 296.

За неделю с 7-го по 13-е количество подтвержденных случаев опасного вируса составило 651. В этот период из больниц выписали 193 человека, 5 скончались.

За предыдущую неделю, с 31 августа по 6 сентября, зафиксировали 588 случаев COVID-19, медики отправили домой 485 выздоровевших, умерли 5 пациентов.

Всего с начала эпидемии в регионе новую инфекцию побороли 8 245 человек, 117 пензенцев ушли из жизни.