За сутки в регионе прибавилось почти 100 пациентов с коронавирусом

06.09.2020 | 10:30

В Пензенской области за сутки выявили 98 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 6 сентября, рассказали в региональном оперативном штабе.

5 сентября подтвердили 93 диагноза, 4-го – 90, 3-го – 85. За минувшую неделю, с 31 августа по 6 сентября, зафиксировали 588 случаев COVID-19. С 24 по 30 августа в области прибавилось 419 новых пациентов.

5 сентября из больниц медики выписали 40 человек. За минувшую неделю домой отправили 485 выздоровевших, скончались 5 пациентов.

Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 8 043 человека. От коронавирусной пневмонии погибли 112 пациентов: 48 мужчин и 64 женщины.