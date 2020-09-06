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Общество

За сутки в регионе прибавилось почти 100 пациентов с коронавирусом

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В Пензенской области за сутки выявили 98 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 6 сентября, рассказали в региональном оперативном штабе.

5 сентября подтвердили 93 диагноза, 4-го – 90, 3-го – 85. За минувшую неделю, с 31 августа по 6 сентября, зафиксировали 588 случаев COVID-19. С 24 по 30 августа в области прибавилось 419 новых пациентов.

5 сентября из больниц медики выписали 40 человек. За минувшую неделю домой отправили 485 выздоровевших, скончались 5 пациентов.

Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 8 043 человека. От коронавирусной пневмонии погибли 112 пациентов: 48 мужчин и 64 женщины.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

Всем ставят пневмонию, а не ковид, впереди выборы, нельзя портить статистику и говорить правду!
Просто множьте на 7 и все будет хорошо.

Гость||

Как прибавилось, так и убавилось. Не нойте. Семи смертям не бывать, одной - не миновать

Гость||

Карантин! Карантин!

Гость||

Праздник спаса - повышение, праздник города - тройное.

Гость||

Гость писал(a):

Карантин! Карантин!
идиот?

Гость||

Да и пофиг

Гость||

Гость писал(a):

идиот?
А я с ним согласен. Детей и офисных работников на удаленку, массовые мероприятия запретить, заведения без которых можно обойтись, закрыть.

Гость||

Гость писал(a):

Карантин! Карантин!
карантина НЕ БУДЕТ! Экономика не способна его обеспечить, а голодные бунты никому не нужны. Максимум, что возможно - это возвращение масочного режима

Гость||

А можен, наоборот кому то нужны?

Гость||

Полюбовавшись фонтаном, многие на ИВЛ будут проклинать свою глупость.

Гость||

Гость писал(a):

А можен, наоборот кому то нужны?
кто же, интересно, на вилы захочет?

Гость||

Выборы - наше все. И пусть весь мир ......

Имя: Гость
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