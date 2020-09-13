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Общество

Число поборовших коронавирус пензенцев достигло 8 266

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В воскресенье, 13 сентября, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.

Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 21. Всего с начала эпидемии выздоровело 8 266 человек. Скончалось 117 пензенцев (51 мужчина и 66 женщин).

На 13 сентября в регионе выявили 9 296 заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост новых пациентов за сутки – 85.

11 сентября министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин отметил, что ситуация с COVID-19 ухудшилась.

«Но за последние недели это ухудшение стабилизировалось. Дальнейшего ухудшения не наблюдаем», - добавил он.

В области сохраняется обязательный масочный режим. Защиту необходимо носить в транспорте и помещениях.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Отнас ничего не зависит, все равно все помрут.

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