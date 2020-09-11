В Пензенской области ухудшилась ситуация с коронавирусом

11.09.2020 | 18:34

Живут соседи примерно одинаково, а вот заражаются коронавирусом по-разному. Если в Пензенской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 92 человек, то в Республике Мордовия - у 32. У западных соседей, в Тамбовской области, еще меньше - 27. В граничащей с юга Саратовской - 101. Но больше всего в Ульяновской - там 109 новых случаев.

Глава регионального минздрава все чаще напоминает жителям о необходимости сохранения дистанции, ношении масок в общественных местах.

«По поводу ситуации я могу сказать, что она несколько ухудшилась, но за последние недели это ухудшение стабилизировалось. Дальнейшего ухудшения не наблюдаем», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Накануне стало известно еще об одной жертве коронавируса. Скончался мужчина 1942 года рождения, в больничной карте которого указан целый ряд сопутствующих заболеваний.

За время пандемии тактика лечения менялась не раз, вышла уже восьмая версия. Однако инфекция не перестает удивлять медработников.

«Когда мы берем методом ПЦР - у нас отрицательно, а методом МФА спустя какой-то промежуток времени - положительно. Ответа на вопрос нет», - рассказал Александр Никишин.

Поэтому вирус держит в тонусе медработников, а жителям нужно не забывать простые правила, соблюдение которых поможет избежать заражения.