Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области ухудшилась ситуация с коронавирусом

Печать

Живут соседи примерно одинаково, а вот заражаются коронавирусом по-разному. Если в Пензенской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 92 человек, то в Республике Мордовия - у 32. У западных соседей, в Тамбовской области, еще меньше - 27. В граничащей с юга Саратовской - 101. Но больше всего в Ульяновской - там 109 новых случаев.

Глава регионального минздрава все чаще напоминает жителям о необходимости сохранения дистанции, ношении масок в общественных местах.

«По поводу ситуации я могу сказать, что она несколько ухудшилась, но за последние недели это ухудшение стабилизировалось. Дальнейшего ухудшения не наблюдаем», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Накануне стало известно еще об одной жертве коронавируса. Скончался мужчина 1942 года рождения, в больничной карте которого указан целый ряд сопутствующих заболеваний.

За время пандемии тактика лечения менялась не раз, вышла уже восьмая версия. Однако инфекция не перестает удивлять медработников.

«Когда мы берем методом ПЦР - у нас отрицательно, а методом МФА спустя какой-то промежуток времени - положительно. Ответа на вопрос нет», - рассказал Александр Никишин.

Поэтому вирус держит в тонусе медработников, а жителям нужно не забывать простые правила, соблюдение которых поможет избежать заражения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте