Сетевое издание|18+|Суббота|12 сен 2020|20:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В пензенском колледже станут регулярными дни здоровья

Печать

В Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса прошла фитнес-зарядка на открытом воздухе. Тренер на крыльце показывал, что нужно делать, первокурсники внизу повторяли.

«У всех радость. Это какой-то отдых!» - отметила первокурсница Кристина Костина.

Подобные дни здоровья в новом учебном году станут постоянными.

«Каждую неделю в течение месяца мы будем проводить день здоровья, пока позволяет погода. Совместно с «Клубом счастливых мам» мы этот проект реализуем. Это удобно и нам, и студентам, потому что общий урок физкультуры мы не можем провести. Помимо этого, мы привлекаем и родителей - обычно в субботу», - рассказала педагог колледжа современных технологий переработки и бизнеса Татьяна Сенаторова.

Егор Архипов согласен, что совместная фитнес-зарядка полезна, причем не только с точки зрения здоровья. Она позволяет наладить отношения с однокурсниками, с которыми познакомился всего несколько дней назад.

«Мы все активно занимаемся, нет сильной усталости, как от обычного бега. Как аквааэробика, только на земле», - оценил преимущества юноша.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте