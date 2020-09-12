В пензенском колледже станут регулярными дни здоровья

12.09.2020 | 20:15

В Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса прошла фитнес-зарядка на открытом воздухе. Тренер на крыльце показывал, что нужно делать, первокурсники внизу повторяли.

«У всех радость. Это какой-то отдых!» - отметила первокурсница Кристина Костина.

Подобные дни здоровья в новом учебном году станут постоянными.

«Каждую неделю в течение месяца мы будем проводить день здоровья, пока позволяет погода. Совместно с «Клубом счастливых мам» мы этот проект реализуем. Это удобно и нам, и студентам, потому что общий урок физкультуры мы не можем провести. Помимо этого, мы привлекаем и родителей - обычно в субботу», - рассказала педагог колледжа современных технологий переработки и бизнеса Татьяна Сенаторова.

Егор Архипов согласен, что совместная фитнес-зарядка полезна, причем не только с точки зрения здоровья. Она позволяет наладить отношения с однокурсниками, с которыми познакомился всего несколько дней назад.

«Мы все активно занимаемся, нет сильной усталости, как от обычного бега. Как аквааэробика, только на земле», - оценил преимущества юноша.