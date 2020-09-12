Статистики рассказали, что подешевело в Пензенской области в августе

12.09.2020 | 14:51

Специалисты Пезастата сравнили цены на товары и услуги в Пензенской области за июль и август и выяснили, что рост в последнем месяце лета составил всего 0,1%. Причем услуги подорожали на 0,2%, непродовольственные товары - на 0,7%, а продукты, в том числе спиртное, подешевели на 0,5%.

По мнению статистиков, сказалось сезонное удешевление овощей (на 8,3%), фруктов и цитрусовых (на 3,1%), картофеля (на 15,8%).

В частности, помидоры подешевели на 13,6%, лук репчатый - на 12,1%, свежая белокочанная капуста - на 10,9%, огурцы - на 9,3%, столовая свекла - на 5,9%.

Цена винограда снизилась на 20,4%, яблок - на 14,4%, лимонов - на 9,2%, бананов - на 8%, груш - на 6,6%. В то же время на 26,5% выросла цена апельсинов.

Весьма незначительно подорожали гречка-ядрица, сливочное мороженое, бескостная свинина, мед, морковь.

Из группы непродовольственных товаров в августе отмечено повышение цен на ювелирные изделия (на 13,3%).

По сравнению с предыдущим месяцем, в августе снизилась абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 3,5%). В сфере пассажирского транспорта подорожали авиаперелеты эконом-классом (на 3%) и поездки на такси (на 0,7%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в составила 3 664,88 руб. и снизилась по отношению к июлю на 2,5%. По Пензе эта величина составила 3 670,46 руб (на 3% меньше, чем в июле).

«Условный (минимальный) набор продуктов питания рассчитывается по среднероссийским нормам потребления, включает 33 наименования и предназначен для межрегионального сравнения цен», - пояснила заместитель начальника отдела статистики цен и финансов Ольга Лычкина.