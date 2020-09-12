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Общество

Поисковики «Лизы Алерт»: Компас для людей - как амулет

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Евгений Романенко всегда готов придти на помощь, незнакомым людям в том числе. Поэтому и решил пополнить ряды регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Мне интересно, во-первых, познакомиться с новыми людьми, получить новые навыки - как ходить по азимуту, по лесу. Я грибник и рыбак, а еще волонтер-медик, так что такие знания никогда лишними не будут», - пояснил житель Пензы.

На окраине Пензы представители поискового движения провели первый урок для новичков. Занятие разделено на теоретическую часть и практическую.

«Мы не будем напрягать какими-то сложными вещами. Просто рассказываем про отряд, про то, что помочь может каждый человек, делимся азами знаний, необходимых для спасения людей. будем очень рады, если добровольцы будут и в дальнейшем приезжать на поиски», - рассказала координатор отряда Наталья Аникина.

Обычный компас - главный инструмент для всех, кто отправляется в лес. Это устройство поможет не потеряться в глуши - при правильном использовании.

«Недостаточно просто понимать, где север, где юг, - нужно понимать, для чего это знание нужно, как оно поможет найти человека и вывести его из леса. Все чему-то учились в школах, но когда доходит до практики, компас - как поисковый амулет у людей: есть, но пользоваться не умеют», - отметила координатор отряда Екатерина Самсонова.

В областном отделении «Лизы Алерт» - около 60 постоянных участников.

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