В Пачелмском районе пропала 86-летняя пенсионерка

В Пензенской области пропала 86-летняя Татьяна Ивановна Назарова (Варюшина). Жительница села Черкасского Пачелмского района вышла из дома 14 октября и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В пятницу, 17-го числа, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на пенсионерку.

Рост Татьяны Назаровой - 150 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые. В день исчезновения была одета, предположительно, в коричневый халат, на голове - платок, обувь - черные галоши.

Возможна потеря памяти, говорится в ориентировке.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.