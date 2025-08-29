В Пензе спасатели нашли потерявшихся в лесу детей

Сотрудники областного пожарно-спасательного центра нашли потерявшихся в лесу детей. Сигнал об их пропаже поступил в четверг, 28 августа, через «Систему-112».
Как выяснилось, в лесу в районе Ахун заблудились двое подростков, 12 и 13 лет.
«В результате поисковой операции, в которой наряду со спасателями приняли участие сотрудники Росгвардии, УМВД, кинологи, дети были найдены и переданы родителям», - рассказали в ППСЦ.
Помощь медиков ребятам не потребовалась.
22 августа в аналогичной ситуации оказался 16-летний подросток из Бессоновского района. Юноша заблудился в лесу в селе Грабово.
