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Общество

Пензенцы по достоинству оценили фестиваль варенья

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Пензенцы со вкусом поучаствовали в городском фестивале варенья. На дегустационный стол выставили 30 банок с самыми разными вариациями сочетания сахара, ягод и пряностей. Гости праздника даже не всегда могли угадать, что пробуют, но оценили положительно.

Продегустировать варенье - это полдела. Надо еще и проголосовать за то, которое больше всего понравилось. Хозяек, чьи баночки к концу праздника опустеют и наберут больше всего отзывов, ждало поощрение.

Семья Суруткиных впервые выступила в конкурсе, принеся домашние лакомства на суд гостей парка. Светлана приняла на себя ответственность за содержимое банок, Дмитрий - за их оформление.

«Абрикосовое варенье варим ежегодно. Делаем его с ядрышками. Сначала их замачиваем, чтобы убрать горечь, а добавляем практически перед выключением. 10-15 минут кипятятся абрикосы, когда готово - добавляем ядрышки», - рассказала Светлана Суруткина.

Ингредиенты у хозяек могут быть одинаковые, а вот вкусовые качества конечного продукта разнятся. Весь секрет - в душе, которую вкладывает хозяйка.

На празднике в 200-литровом чане сварили осенний компот, а в соседнем - варенье-ассорти.

«К яблокам добавили сливу и немножко вишни - для вкуса и кислинки. Яблоки в этом году сладкие.», - сотрудница ЦПКиО им. В. Г. Белинского Наталья Гринь.

Фруктов и ягод ушло 150 килограммов, сахара - 35. Хватило всем.

Пока варенье «доходило», представители культурных автономий ознакомили гостей праздника со своими национальными блюдами.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А что может быть слаще мёда?

Имя: Гость
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