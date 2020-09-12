Борис Шигин о «Кентавре»: Настоящее искусство объяснений не требует

12.09.2020 | 16:40

Главный редактор пензенского литературного журнала «Сура», известный поэт и бард Борис Шигин разместил на своей странице в Facebook пост, где высказал свою точку зрения на арт-объект, установленный на Фонтанной площади.

Фигура в виде «кентавра» с пробитым насквозь и повернутым на 180 градусов человеческим торсом вызвала шквал эмоций у горожан. В Сети даже запустили петицию «За снос убожества на Фонтанной площади». В свою очередь, автор скульптуры Юрий Ткаченко попытался объяснить смысл своего творения: раскинутые руки готовы обнять каждого, кто сидит на спине, а отверстие в торсе позволяет видеть небо.

Борис Шигин написал в своем посте: «Мне такое искусство непонятно. И многим другим непонятно. Говорят, что художник или городской архитектор может все объяснить. Так вот, настоящее искусство (даже авангардизм) объяснений не требует. Сам образ, аллегория или метафора должны говорить сами за себя! Все другое - для междусобойчика».

По мнению литератора, такое произведение вполне уместно во дворике отделения Союза художников, рядом с художественным училищем или молодежным театром, в парке современного искусства, но никак не на центральной площади полумиллионного города, где собираются разные люди с разными вкусами.

Аналогичное мнение высказывали многие пользователи Сети. В частности, предлагалось переместить «Кентавра» в скульптурный парк «Легенда» на Чистые пруды, где проходят симпозиумы художников и скульпторов и где он был бы вполне к месту.

Следует отметить, что 11 сентября администрация Пензы пообещала заменить «Кентавра» другим арт-объектом.