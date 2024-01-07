Для пензенцев организовали рождественские гулянья

07.01.2024 | 09:45

В воскресенье, 7 января, пензенцы празднуют Рождество. В полночь в храмах провели торжественные службы, на которых побывали сотни верующих. Днем горожан приглашают на гулянья.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Пензы, в 11:00 на площади Ленина начнется рождественская программа.

В 16:00 праздник состоится в парке имени В. Г. Белинского.

Желающим погулять в Рождество на улице нужно одеваться потеплее. По данным приволжского УГМС, в этот день ожидается облачная с прояснениями погода, вероятен снег. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Днем термометр покажет -13...-18 градусов.

Известно, что в новогоднюю ночь празднества на площади Ленина отменили в знак солидарности с трагедией в Белгороде. 30 декабря город подвергся обстрелам, в результате которого погибли и пострадали десятки людей.