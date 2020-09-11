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Общество

В Спутнике торжественно открыли улицу Алую

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Работы на улице Алой, соединяющей набережную Города Спутника с Ново-Терновской, официально завершены, причем раньше срока. Торжественное открытие обновленной улицы состоялось в четверг, 10 сентября.

В церемонии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, спикер Законодательного собрания Валерий Лидин, заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Лаптев, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, генеральный директор производившего работы строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Работа велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица Алая расширяет автотранспортные коммуникации Города Спутника. Дорога, движение по которой было открыто еще в 2019 году, позволила разгрузить выезды из микрорайона на улицу Терновского в Пензе. В этом году на Алой завершили благоустройство: сделали широкие тротуары, освещение, переходы и остановки общественного транспорта.

Следующий этап - строительство продолжения Алой до Центральной, откуда автолюбители смогут через обновленную улицу 40 лет Октября попасть в разные районы Пензы, минуя центр города. Проект дороги в настоящее время готовят специалисты холдинга «Термодом».

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