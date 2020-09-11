В режиме работы нового фонтана в Пензе произошел сбой

11.09.2020 | 19:44

Повезет или нет, гадали идущие посмотреть на новый фонтан. Время его работы никто не знал. Многие говорили: неплохо бы озвучить график.

«Наверное, надо, чтобы и днем работал, и люди знали. Не только вечером, когда здесь соберется много людей, а чтобы и днем. Мы вот пришли и тоже бы хотели, чтобы нам поливал этот фонтанчик», - отметили пензенцы.

Теперь любой желающий может узнать, как работает фонтан, - на сайте мэрии есть график. Чтобы проще запомнить: первые 20 минут каждого указанного часа струи взмывают в воздух, а остальные 40 - спокойный режим. При плохой погоде сооружение не действует, а музыку можно услышать с 19:30 до 20:00.

Часы теперь можно сверять не только с «Кукушкой».

В некий момент новая пензенская достопримечательность, удивив журналистов 11 канала, повела себя подобно избалованной вниманием ветреной кокетке. Не успели те обрадоваться точности фонтана, как он включился вновь, хотя было 16:27 - время покоя.