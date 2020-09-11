Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|21:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области коронавирус перенесли 8 234 пациента

Печать

117-я жертва новой коронавирусной инфекции подтверждена в Пензенской области. В пятницу, 11 сентября, была обнародована информация о кончине 80-летнего мужчины.

Известно, что кроме COVID-19 пенсионер страдал следующими недугами: ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, артериальной гипертензией, хронической обструктивной болезнью легких, хроническим бронхитом и пневмосклерозом.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - вирусная пневмония, массивная тромбоэмболия легочной артерии», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Выписали за сутки 45 человек. Число выздоровевших достигло 8 234.

По данным оперативного штаба на 11 сентября, в регионе зарегистрировано 9 121 случаев заражения COVID-19 (в том числе 92 за последние сутки).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Это видимо и есть что то похожее на естественный отбор?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте