В Пензенской области коронавирус перенесли 8 234 пациента

11.09.2020 | 20:48

117-я жертва новой коронавирусной инфекции подтверждена в Пензенской области. В пятницу, 11 сентября, была обнародована информация о кончине 80-летнего мужчины.

Известно, что кроме COVID-19 пенсионер страдал следующими недугами: ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, артериальной гипертензией, хронической обструктивной болезнью легких, хроническим бронхитом и пневмосклерозом.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - вирусная пневмония, массивная тромбоэмболия легочной артерии», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Выписали за сутки 45 человек. Число выздоровевших достигло 8 234.

По данным оперативного штаба на 11 сентября, в регионе зарегистрировано 9 121 случаев заражения COVID-19 (в том числе 92 за последние сутки).