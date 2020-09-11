Озвучена география новых случаев коронавируса в Пензенской области

11.09.2020 | 14:30

В пятницу, 11 сентября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 92 новых выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией. Стало известно, что среди пациентов - семь детей в возрасте 3, 4, 8 (двое), 9, 10 и 13 лет.

50 новых случаев коронавируса приходится на Пензу, 20 - на Пензенский район, 4 человека заболели в Кузнецком районе, 3 - в Земетчинском, по 2 - в Мокшанском, Иссинском, Шемышейском, по одному - в Нижнеломовском, Лопатинском, Бековском, Городищенском, Бессоновском, Сосновоборском, Сердобском, Камешкирском и Никольском районах.

За время, прошедшее с регистрации первого случая коронавирусной инфекции, общее число инфицированных достигло 9 121. Излечились 8 189 пациентов, скончались 116 человек. О последнем летальном исходе стало известно 10 сентября: коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией, унесла жизнь 78-летнего мужчины.

Под наблюдением находится 4 217 человек, снято с контроля медиков 29 387.

В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области обследовали 70 513 человек (72 262 исследования), в лабораториях лечебных учреждений - 191 863 человека (203 690 тестов).