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Происшествия

78-летний пациент умер от коронавируса в Пензенской области

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В четверг, 10 сентября, в Пензенской области обнародовали информацию об очередной жертве коронавирусной инфекции. Болезнь забрала жизнь 78-летнего пациента.

«Зарегистрирована смерть мужчины 1942 года рождения. Сопутствующие: хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, эмфизема легких, атеросклероз аорты, атеросклеротический нефросклероз», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также у мужчины были кисты в почках. Ранее он перенес инфаркт мозга.

Из больниц за день выписали 41 человека. Число выздоровевших стало равняться 8 189.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 9 029 случаев заражения COVID-19. По мнению руководства области, в сентябре Пензенскую область может ждать вторая волна эпидемии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

бывает жизнь если что не вечна

Гость||

Раньше по ТВ инфу от рупах давали как УМЕР ОТ КОВИДА. Потом стали писать УМЕР С КОВИДОМ.

Сейчас по центральным каналам извещают УМЕР ИЗ-ЗА КОВИДА.

Гость||

Хорошо пожил 78 лет сейчас как долгожитель, посмотрите среднюю продолжительность жизни по стране, всем бы до такого возраста дожить и без ковида.. из плюсов теперь меньше нагрузка на ПФ , одним ртом меньше))))

Гость||

Гость писал(a):

из плюсов теперь меньше нагрузка на ПФ , одним ртом меньше))))
А если ваши родные умрут? Так же говорить будете?

Гость||

Гость писал(a):

А если ваши родные умрут? Так же говорить будете?
Вот так говорить буду ПФР не годует

Гость||

Стабильность: - 1 в день,+-95 заболевших,100 нельзя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сопутствующие: хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, эмфизема легких, атеросклероз аорты, атеросклеротический нефросклероз
penzainform.ru писал(a):
Также у мужчины были кисты в почках. Ранее он перенес инфаркт мозга
А умер от коронавируса?

Имя: Гость
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