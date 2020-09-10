78-летний пациент умер от коронавируса в Пензенской области

10.09.2020 | 19:44

В четверг, 10 сентября, в Пензенской области обнародовали информацию об очередной жертве коронавирусной инфекции. Болезнь забрала жизнь 78-летнего пациента.

«Зарегистрирована смерть мужчины 1942 года рождения. Сопутствующие: хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, эмфизема легких, атеросклероз аорты, атеросклеротический нефросклероз», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также у мужчины были кисты в почках. Ранее он перенес инфаркт мозга.

Из больниц за день выписали 41 человека. Число выздоровевших стало равняться 8 189.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 9 029 случаев заражения COVID-19. По мнению руководства области, в сентябре Пензенскую область может ждать вторая волна эпидемии.