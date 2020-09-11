«Лиза Алерт» проведет в Пензе учения по лесному поиску

11.09.2020 | 10:09

Пензенское отделение отряда «Лиза Алерт» организует полевые учения для желающих вступить в организацию и научиться искать людей. Мероприятие пройдет в лесном массиве микрорайона Ахуны в субботу, 12 сентября.

«В программе - ориентирование с помощью компаса, основы радиосвязи, работа с туристическим навигатором, как одеться на поиск, что взять с собой, чай с печеньками и многое другое. Приходите и приглашайте друзей!» - обратились к пензенцам участники отряда.

Предполагается, что обучение продлится около трех часов. Начало в 10:00, место встречи - вело-лыже-роллерная трасса в Ахунах. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.

«Добраться до места можно автобусом № 99 и маршруткой № 93», - уточнили представители отряда.