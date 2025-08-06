В Пензе пропала 74-летняя Татьяна Жданенкова

06.08.2025 | 20:59

В Пензе разыскивают 74-летнюю Татьяну Михайловну Жданенкову (Ермакову). Ее местонахождение неизвестно с 5 августа. Женщина страдает потерей памяти.

В среду, 6-го числа, ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Татьяны Михайловны - 154 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие.

В день исчезновения была одета в желтую кофту с коричневыми рукавами и черные штаны, обувь - белые кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.