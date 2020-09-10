Зареченские прокуроры обнаружили сайт по продаже «чистой» мочи

Торговлю искусственной мочой развернули через интернет предприимчивые коммерсанты. Реклама синтетического продукта гласила, что моча «по химическому составу и физическим свойствам идентична биоматериалу здорового («чистого») человека».
Сайт во Всемирной паутине обнаружила прокуратура Заречного и подала иск о признании данной информации запрещенной к распространению в России.
Обоснованием служило то, что «чистой» мочой подменяют анализы в лечебных учреждениях. Это делается для того, чтобы, к примеру, скрыть состояние алкогольного или наркотического опьянения при медицинском освидетельствовании.
«Иск прокурора удовлетворен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Сайт будет внесен в единый реестр запрещенных доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов для последующей блокировки Управлением Роскомнадзора по Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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