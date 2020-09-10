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Общество

Зареченские прокуроры обнаружили сайт по продаже «чистой» мочи

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Торговлю искусственной мочой развернули через интернет предприимчивые коммерсанты. Реклама синтетического продукта гласила, что моча «по химическому составу и физическим свойствам идентична биоматериалу здорового («чистого») человека».

Сайт во Всемирной паутине обнаружила прокуратура Заречного и подала иск о признании данной информации запрещенной к распространению в России.

Обоснованием служило то, что «чистой» мочой подменяют анализы в лечебных учреждениях. Это делается для того, чтобы, к примеру, скрыть состояние алкогольного или наркотического опьянения при медицинском освидетельствовании.

«Иск прокурора удовлетворен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сайт будет внесен в единый реестр запрещенных доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов для последующей блокировки Управлением Роскомнадзора по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

продам чистое говно с запахом на развес

Гость||

ух ты ни че себе прокурорские и с мочой разобрались

Гость||

то конопля на носках мерещится, то моча в интернете. Они там сами коноплю эту не употребляют? Или мочу литрами не глушат?

Гость||

а кто их проверяет?

Гость||

Носок можно понюхать и заторчать. Чо непонятно,

Гость||

Я человек непьющий, наверное могу свое дело открыть по продаже чистой мочи. А то я ее все в унитаз да под кустик, а тут оказывается спрос на нее большой.

Гость||

Мочу продавать нельзя? Что за бред?

Гость||

А канализационные стоки никому не нужны? За так отдам, а то надолело каждый месяц по 800 рубликов за откачку отдавать. Кстати, они чистые, ну есл только какашка попадётся...

Имя: Гость
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