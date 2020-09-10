Зареченские прокуроры обнаружили сайт по продаже «чистой» мочи

10.09.2020 | 09:44

Торговлю искусственной мочой развернули через интернет предприимчивые коммерсанты. Реклама синтетического продукта гласила, что моча «по химическому составу и физическим свойствам идентична биоматериалу здорового («чистого») человека».

Сайт во Всемирной паутине обнаружила прокуратура Заречного и подала иск о признании данной информации запрещенной к распространению в России.

Обоснованием служило то, что «чистой» мочой подменяют анализы в лечебных учреждениях. Это делается для того, чтобы, к примеру, скрыть состояние алкогольного или наркотического опьянения при медицинском освидетельствовании.

«Иск прокурора удовлетворен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сайт будет внесен в единый реестр запрещенных доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов для последующей блокировки Управлением Роскомнадзора по Пензенской области.