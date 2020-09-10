Озвучены данные по смертельным ДТП с пешеходами в области

10.09.2020 | 09:20

С января по август 2020 года на дорогах Пензенской области в дорожно-транспортных происшествиях погиб 21 пешеход.

Всего за этот период в регионе произошло 240 аварий с участием пешеходов. Травмы в них получили 228 человек.

Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, за 8 месяцев 2020 года сотрудники ДПС зарегистрировали 73 дорожно-транспортных происшествия, случившихся по вине пешеходов. В этих авариях погибло 11 человек, 66 получили травмы.

В Госавтоинспекции напомнили пензенцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не переходить дорогу в неположенном месте, перед зеброй убедиться в том, что транспортные средства остановились, и использовать одежду или вещи со светоотражающими элементами в темное время суток.

5 сентября на 642-м километре трассы М5 в Бессоновском районе 31-летний водитель автомобиля BMW 525i наехал на молодую женщину. Та погибла на месте.

22 августа на улице Чебышева в Пензе автомобилист, управлявший «Нивой» наехал на 50-летнюю жительницу областного центра. Женщина скончалась в машине скорой помощи. Водитель с места происшествия скрылся и позже был задержан правоохранителями.

17 августа в Белинском районе на 189-м километре трассы Тамбов - Пенза ВАЗ-2109 под управлением 36-летнего мужчины насмерть сбил двух молодых дорожных рабочих. Мужчины 1996 и 1994 года рождения от полученных травм скончались на месте.