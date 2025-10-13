В ДТП на выезде из Пензы погибли 3 человека

13.10.2025 | 14:06

Днем в понедельник, 13 октября, на выезде из Пензы, неподалеку от поворота на поселок Монтажный, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

По предварительным данным, в 12:25 на 646-м километре трассы М-5 столкнулись два автомобиля: МАЗ и ВАЗ-2115.

За рулем грузовика находился 21-летний юноша, легковой машиной управлял 20-летний молодой человек.

Водитель ВАЗа и два его пассажира, личность которых сейчас устанавливается, от полученных травм скончались.

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.