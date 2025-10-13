Появились подробности смертельного ДТП у «Высшей лиги» в Пензе

13.10.2025 | 11:11

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, случившееся в воскресенье, 12 октября, на улице Кураева в Пензе.

Предварительно установлено, что в 1:50 у ТРЦ «Высшая лига» 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил 39-летнего пешехода.

После этого машина врезалась в припаркованную «Ладу-Гранту», за рулем которой находился 33-летний мужчина.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.