«Машины в кашу»: на пр. Победы случилось массовое ДТП на парковке

13.10.2025 | 09:40

Ночью в понедельник, 13 октября, на проспекте Победы иномарка протаранила несколько машин на парковке около дома № 97 (напротив остановки «Магазин «Океан»).

Кадры появились в Сети. На них видно искореженные Infiniti, Mitsubishi, Hyundai и две «Лады». Один из автомобилей опрокинуло на бок.

По словам очевидцев, виновник ехал со скоростью выше 100 км/ч, но не справился с управлением и вылетел на стоянку.

Официальной информации о случившемся пока нет.

В июне пьяный 18-летний зареченец на угнанной «Волге» протаранил стену из стекла и въехал в магазин дома № 97.