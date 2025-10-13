«Машины в кашу»: на пр. Победы случилось массовое ДТП на парковке

Ночью в понедельник, 13 октября, на проспекте Победы иномарка протаранила несколько машин на парковке около дома № 97 (напротив остановки «Магазин «Океан»).
Кадры появились в Сети. На них видно искореженные Infiniti, Mitsubishi, Hyundai и две «Лады». Один из автомобилей опрокинуло на бок.
По словам очевидцев, виновник ехал со скоростью выше 100 км/ч, но не справился с управлением и вылетел на стоянку.
Официальной информации о случившемся пока нет.
В июне пьяный 18-летний зареченец на угнанной «Волге» протаранил стену из стекла и въехал в магазин дома № 97.