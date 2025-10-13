Трое погибших: появились новые кадры с места трагедии на М-5

13.10.2025 | 16:23

Областная Госавтоинспекция обнародовала новые кадры с места смертельной аварии, которая случилась днем в понедельник, 13 октября, на выезде из Пензы.

По предварительным данным, в 12:25 на 647-м километре трассы М-5, у поворота на поселок Монтажный, столкнулись два автомобиля: МАЗ с 21-летним шофером и ВАЗ-2115 с 20-летним водителем.

На кадрах видно, что легковая машина въехала в правую сторону кабины грузовика. От удара переднюю часть ВАЗа смяло.

Водитель «пятнадцатой» и два его пассажира, личность которых устанавливается, от полученных травм скончались.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.