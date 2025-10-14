В Октябрьском районе Пензы сбили девушку и женщину

14.10.2025 | 10:40

В Октябрьском районе Пензы сбили двух пешеходов. Оба ДТП случились в понедельник, 13 октября.

В 10:45 на проспекте Строителей под колесами оказалась 20-летняя девушка. Ее сбил 39-летний водитель Volkswagen Polo.

В 17:55 на улице Аустрина Toyota Vista наехала на 52-летнюю пензячку. Машиной управлял 62-летний мужчина.

В обоих случаях пешеходы получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.