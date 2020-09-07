Смертельное ДТП на М5: личность погибшей до сих пор не установлена

07.09.2020 | 18:06

В Пензенской области полицейские продолжают устанавливать личность женщины, погибшей в ДТП на трассе М5 в ночь на субботу, 5 сентября.

Авария случилась в 0:10 на 642-м километре трассы в Бессоновском районе: 31-летний водитель автомобиля BMW 525i наехал на пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

«До настоящего времени в полицию не поступало заявлений о розыске женщины, подходящей под описание погибшей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России, уточнив приметы.

На вид ей 20-25 лет, телосложение среднее, волосы русые средней длины. На ней было бордовое платье, белые кроссовки.

«Если у вас есть информация о личности погибшей, сообщите ее по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона)», - обратилась к жителям области пресс-служба.