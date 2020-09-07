Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|18:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Смертельное ДТП на М5: личность погибшей до сих пор не установлена

Печать

В Пензенской области полицейские продолжают устанавливать личность женщины, погибшей в ДТП на трассе М5 в ночь на субботу, 5 сентября.

Авария случилась в 0:10 на 642-м километре трассы в Бессоновском районе: 31-летний водитель автомобиля BMW 525i наехал на пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

«До настоящего времени в полицию не поступало заявлений о розыске женщины, подходящей под описание погибшей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России, уточнив приметы.

На вид ей 20-25 лет, телосложение среднее, волосы русые средней длины. На ней было бордовое платье, белые кроссовки.

«Если у вас есть информация о личности погибшей, сообщите ее по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона)», - обратилась к жителям области пресс-служба.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте