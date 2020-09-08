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Общество

В Пензе завершился ремонт улицы Карпинского

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Ремонт одной из самых оживленных улиц Пензы - Карпинского - завершен. Об этом сообщили в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Улица Карпинского берет начало от проспекта Победы в районе монумента боевой и трудовой славы и завершается у Новозападного кладбища.

«На ремонтном участке протяженностью около двух километров подрядная организация полностью сняла старое покрытие и выполнила работы по устройству нового покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном», - рассказали в пресс-службе минстроя.

Также дорожные строители частично заменили бортовой камень и нанесли разметку.

В конце августа аналогичные работы завершились на Окружной улице. Всего было отремонтировано около четырех километров шестиполосной автодороги.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Положили новый асфальт, значит скоро будут менять трубы, примета такая

Гость||

penzainform.ru писал(a):

частично заменили бортовой камень
Недоработка, почему частично?

Гость||

а в правой полосе всё также люки остались

Гость||

до следующей весны???))))))))))

Гость||

На Окружной у БиБи так и осталась "просадка" асфальта, но дорога принята, акт подписан.

Думаю тут полностью аналогично!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В конце августа аналогичные работы завершились на Окружной улице.
то есть как была одна полоса перекрыта внизу у Каравана, так и останется?

Отличный ремонт дороги - большое спасибо!

Имя: Гость
Комментарий:

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