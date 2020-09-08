В Пензе завершился ремонт улицы Карпинского

Ремонт одной из самых оживленных улиц Пензы - Карпинского - завершен. Об этом сообщили в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства.
Улица Карпинского берет начало от проспекта Победы в районе монумента боевой и трудовой славы и завершается у Новозападного кладбища.
«На ремонтном участке протяженностью около двух километров подрядная организация полностью сняла старое покрытие и выполнила работы по устройству нового покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном», - рассказали в пресс-службе минстроя.
Также дорожные строители частично заменили бортовой камень и нанесли разметку.
В конце августа аналогичные работы завершились на Окружной улице. Всего было отремонтировано около четырех километров шестиполосной автодороги.
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