В Пензе завершился ремонт улицы Карпинского

08.09.2020 | 11:55

Ремонт одной из самых оживленных улиц Пензы - Карпинского - завершен. Об этом сообщили в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Улица Карпинского берет начало от проспекта Победы в районе монумента боевой и трудовой славы и завершается у Новозападного кладбища.

«На ремонтном участке протяженностью около двух километров подрядная организация полностью сняла старое покрытие и выполнила работы по устройству нового покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном», - рассказали в пресс-службе минстроя.

Также дорожные строители частично заменили бортовой камень и нанесли разметку.

В конце августа аналогичные работы завершились на Окружной улице. Всего было отремонтировано около четырех километров шестиполосной автодороги.