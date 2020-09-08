В Кузнецке решили кормить школьников бесплатными обедами

08.09.2020 | 14:07

В Кузнецке решили, что в качестве бесплатного горячего питания, положенного ученикам 1-4-х классов, ребята будут получать обед.

В городе бесплатно кормят около 4 000 младшеклассников. Питание одного ребенка обходится в 73 рубля 84 копейки. Деньги выделяются из федерального, регионального и городского бюджета.

«Поговорив с родителями, мы решили, что это будет обед. Салат, первое, второе, компот и, соответственно, хлеб», - отчиталась на еженедельной планерке в администрации Кузнецка начальник городского управления образования Лариса Борисова.

Ранее сообщалось, что в Заречном младшие школьники бесплатно получают завтрак. В рацион ребят входят холодные закуски, горячие бутерброды, второе блюдо с гарниром, а также напитки, фрукты, йогурт. Планируется, что в меню включат куриное филе, запеченное с сыром и помидором, а также фрикадельки из говядины.

В Пензе бесплатным горячим питанием остались довольны не все родители. Для бюджета некоторых нововведение оказалось неудачным. Юные пензенцы получают в школах оплаченный федеральным бюджетом завтрак, но семьям был бы более выгоден обед.