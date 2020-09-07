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Общество

В Заречном в бесплатный завтрак войдут фрикадельки из говядины

Печать

В Заречном бесплатное горячее питание получают 2 454 школьника. Стоимость одного завтрака обходится государству в 73 рубля 85 копеек.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на комбинат школьного питания, в рацион ребят входят холодные закуски, горячие бутерброды, второе блюдо с гарниром, а также напитки, фрукты, йогурт. В меню сохранили любимый детьми рассольник «Ленинградский» и куриные котлеты и отбивные.

Планируется, что в бесплатное горячее питание войдут куриное филе, запеченное с сыром и помидором, фрикадельки из говядины.

В Заречном стоимость платных завтраков и обедов осталась такой же, как в 2019 году. Обед обходится родителям младших школьников в 69 рублей, 61 рубль и 79 рублей – стоимость завтрака и обеда соответственно для учеников 5-11-х классов. Полдник в среднем и старшем звене обходится в 22 рубля.

Ранее сообщалось, что Пензенской области на организацию горячего питания в школах из федерального бюджета выделили 193 млн 414 тыс. 500 рублей. Всего в регионе бесплатно кормят 23 900 младшеклассников. Ребята, которые учатся в первую смену, могут получить завтрак, во вторую – завтрак или обед по выбору.

Однако не все пензенские родители рады нововведению. Бесплатное горячее питание ударило по карманам многих малообеспеченных или находящихся в трудной материальной ситуации семей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Фрикадельки и Макароны!

Во славу нашего истинного бога - летающего макаронного монстра!

Гость||

Мясо!, мясо! ну наконец то, закричал Дуремар и побежал на запах , исходивший из школьной столовой.

Гость||

а зачем в заречном говядина ? свинятину лучше

Гость||

Это прорыв, это очень важная новость, весь регион, да уж что там мелочиться, вся Россия, хотят знать из чего будет компот, не томите, ответьте.

Гость||

Очень вкусно готовит комбинат школьного питания Заречного. Ребенок, когда попробовал, спросил, почему в его школе в Пензе так не кормят.

Гость||

Гость писал(a):

а зачем в заречном говядина ? свинятину лучше
Неуч, в говядине витаминов больше, нежели в свинятине ...радуйся за зареченцев.

Гость||

Ну всё, от каждой фрикадельки из гиппопотама , сразу поправлюсь на два, не, на три килограмма. Это ж надо, не было ничего, и вдруг алтын.

Гость||

Аж не верится, из говядины.Это ж дороговизна и они пошли на это,надо где-то записать,на стене что ли, 7сентября начали кормить фрикадельками из говядины.

Имя: Гость
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