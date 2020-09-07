В Заречном в бесплатный завтрак войдут фрикадельки из говядины

07.09.2020 | 09:28

В Заречном бесплатное горячее питание получают 2 454 школьника. Стоимость одного завтрака обходится государству в 73 рубля 85 копеек.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на комбинат школьного питания, в рацион ребят входят холодные закуски, горячие бутерброды, второе блюдо с гарниром, а также напитки, фрукты, йогурт. В меню сохранили любимый детьми рассольник «Ленинградский» и куриные котлеты и отбивные.

Планируется, что в бесплатное горячее питание войдут куриное филе, запеченное с сыром и помидором, фрикадельки из говядины.

В Заречном стоимость платных завтраков и обедов осталась такой же, как в 2019 году. Обед обходится родителям младших школьников в 69 рублей, 61 рубль и 79 рублей – стоимость завтрака и обеда соответственно для учеников 5-11-х классов. Полдник в среднем и старшем звене обходится в 22 рубля.

Ранее сообщалось, что Пензенской области на организацию горячего питания в школах из федерального бюджета выделили 193 млн 414 тыс. 500 рублей. Всего в регионе бесплатно кормят 23 900 младшеклассников. Ребята, которые учатся в первую смену, могут получить завтрак, во вторую – завтрак или обед по выбору.

Однако не все пензенские родители рады нововведению. Бесплатное горячее питание ударило по карманам многих малообеспеченных или находящихся в трудной материальной ситуации семей.