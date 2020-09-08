«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о последствиях неплатежей

08.09.2020 | 09:05

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям областного центра о последствиях неплатежей за теплоресурсы.

Во время проведения акции «Внимание, должник!», которая проходила в августе, компания направила 1 500 неплательщикам СМС с информацией о задолженности.

Кроме того, продолжается судебная работа по взысканию задолженности за отопление и горячее водоснабжение. В участки мировых судей подано 590 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму задолженности 6,4 млн руб.

«Скоро начнется новый отопительный сезон, однако среди наших клиентов есть те, кто до сих пор не рассчитался за прошлый осенне-зимний период. Общая сумма задолженности населения составляет 167 млн рублей. Призываю жителей города вовремя оплачивать квитанции, не доводя ситуацию до применения крайних мер», - напоминает директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Поставщик ресурсов предупреждает о последствиях неплатежей: это судебно-исковая работа, арест банковских счетов и имущества, запрет на совершение любых регистрационных сделок с недвижимостью или транспортными средствами.