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Общество

В области жилищные условия улучшат более 20 бюджетных работников

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В Пензенской области увеличили финансирование жилищной программы для работников бюджетной сферы с 6,2 млн рублей до 11 млн.

Единовременную выплату на улучшение жилищных условий в 2020 году уже получили 22 заявителя. До января 2021-го новоселье отпразднуют еще 4 семьи.

«За период реализации программы оказана жилищная поддержка 610 семьям, на эти цели из регионального бюджета выделено 160 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Минтруда Пензенской области.

Выплата положена жителям области не старше 50 лет, которые больше года работают в государственных, бюджетных, казенных, автономных учреждениях региона и занимают должности, входящие в список остродефицитных.

Деньги можно направить на покупку жилья или оплату первоначального взноса, если квадратные метры приобретаются в ипотеку, погашение долга или процентов по ней, а также на возведение индивидуального дома, взнос по договору на участие в долевом строительстве.

«Приобретаемое жилое помещение должно находиться в населенном пункте, где располагается учреждение-работодатель», - добавили в минтруде.

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