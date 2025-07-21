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Общество

В Пензе детям-сиротам вручили ключи от жилых помещений

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35 пензенцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от жилых помещений. Торжественная церемония вручения состоялась в городской администрации.

Глава Пензы Олег Денисов отметил, что каждый из них делает большой шаг к самостоятельному будущему. «Создавайте большие, крепкие семьи, берегите домашний очаг», - добавил он.

Всего в 2025 году помещения выделят 167 молодым людям, оставшимся без заботы родителей. На эти цели из областного бюджета направили 598,416 млн рублей. До конца декабря ключи должны получить еще 95 пензенцев.

«С 2014 по 2024 год жилыми помещениями специализированного жилищного фонда обеспечено 924 человека из указанной категории граждан», - уточнили в мэрии.

Ранее стало известно, что в Пензенской области за последние 3 года число детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 8%.

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Источник — фото администрации Пензы
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