В Кузнецке отметили снижение количества безработных

В Кузнецке снизилось число безработных. Речь об этом зашла на планерке, которая состоялась в администрации города в понедельник, 7 сентября.
На данный момент в Кузнецке зарегистрировано 1 683 безработных. Количество подаваемых заявлений о постановке на учет в центр занятости снизилось с 20-30 в день до 10-15. Оставшиеся без места горожане трудоустраиваются ежедневно.
В городе сейчас остаются свободными 2 032 вакансии.
Кроме того, работу кузнечане смогут найти на ярмарке вакансий. Мероприятие запланировали на 24 сентября.
«Заранее оповестите, подготовьте письма на соседние районы, где есть хорошая транспортная связь. И оповестите работодателей», - распорядился мэр Сергей Златогорский.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.