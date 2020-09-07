В Кузнецке отметили снижение количества безработных

07.09.2020 | 17:34

В Кузнецке снизилось число безработных. Речь об этом зашла на планерке, которая состоялась в администрации города в понедельник, 7 сентября.

На данный момент в Кузнецке зарегистрировано 1 683 безработных. Количество подаваемых заявлений о постановке на учет в центр занятости снизилось с 20-30 в день до 10-15. Оставшиеся без места горожане трудоустраиваются ежедневно.

В городе сейчас остаются свободными 2 032 вакансии.

Кроме того, работу кузнечане смогут найти на ярмарке вакансий. Мероприятие запланировали на 24 сентября.

«Заранее оповестите, подготовьте письма на соседние районы, где есть хорошая транспортная связь. И оповестите работодателей», - распорядился мэр Сергей Златогорский.