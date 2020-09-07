У главного следователя Пензенской области вырос годовой доход

07.09.2020 | 10:28

Региональное управления Следственного комитета России опубликовало сведения о доходах и расходах главы ведомства и его заместителей, их имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Руководитель управления Дмитрий Матушкин задекларировал доход в размере 4 млн 214 тыс. 634 рубля. Это на 1 млн 157 тыс. 778 больше, чем в 2018-м (3 млн 56 тыс. 856).

В его собственности два земельных участка по 600 кв. м каждый, по половине от участков в 1 089 и 5 000 кв. м, половина жилого дома (138,3 кв. м), треть квартиры (67 кв. м), половина квартиры (38,1 кв. м), садовый дом (25 кв. м), гараж (31,3 кв. м), а также два автомобиля - Mitsubishi Outlander и «Нива».

Супруга Дмитрия Матушкина за год получила 2 млн 998 тыс. 925 рублей. Ей принадлежит треть квартиры (67 кв. м), квартира (102,3 кв. м).

Первый заместитель Владимир Архангельский указал в декларации сумму 2 млн 682 тыс. 185 рублей. Это на 1 млн 1 тыс. 313 меньше, чем в 2018-м (3 млн 683 тыс. 498). Он владеет только автомобилем Volkswagen Touareg. Его жена получила 1 млн 676 тыс. 408 рублей. За ней числится Audi A7.

Заместитель руководителя Елена Павлова сообщила о доходе в размере 2 млн 603 тыс. 944 рубля. Ей принадлежит половина квартиры (58 кв. м).