Экс-главе администрации Мокшана вынесли приговор за взятку

Бывшему главе администрации поселка Мокшан Анатолию Адаеву вынесли приговор за получение взятки в значительном размере.

По делу установлено, что с марта по август 2022 года чиновник предложил заместителю директора ООО «Дорогистрой58» дать ему взятку за беспрепятственную приемку работ и проведение оплаты, а также за заключение других контрактов. Мужчина согласился.

После этого администрация поселка заключила с организацией договор на создание тротуара на участке дороги и благоустройство сквера. Работы были своевременно приняты и оплачены, а Адаев получил 80 000 рублей.

Затем чиновник организовал заключение еще одного муниципального контракта с родственницей генерального директора ООО «Дорогистрой58». Подрядчик обязался отремонтировать тротуары, приобрести малые архитектурные формы, но работы фактически выполнила организация взяткодателя, получив материальную выгоду.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на недвижимое имущество осужденного в виде двух земельных участков и двух зданий общей стоимостью более 540 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Анатолия Адаева приговорили к штрафу в размере 400 000 рублей и лишили его права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 5 лет.

Взяткодателю назначили штраф в 220 000 рублей. Переданные чиновнику деньги конфисковали в доход государства.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ООО «Дорогистрой58» наказали за поощрение экс-главы администрации Мокшана - организация заплатит штраф в 500 000 рублей.