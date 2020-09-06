В Кузнецке День города открыли запуском шаров

06.09.2020 | 13:24

В субботу, 5 сентября, кузнечане отметили День города. Праздник открыл запуск шаров в виде букв, которые складывались в надпись «Кузнецку 240 лет».

В мероприятиях приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, глава администрации города Сергей Златогорский, глава Кузнецка Сергей Лаптев и другие чиновники.

На празднике состоялось награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Кузнецком» двух его жителей: врача - акушера-гинеколога дневного стационара Кузнецкой межрайонной детской больницы Ольги Жевайкиной и заведующей детским садом № 6 Любови Никитиной.

Торжество проходило на семи тематических площадках. Кузнечане увидели традиционный парад первоклассников и презентации спортивных объединений города.

«Внимание гостей праздника приковало театрализованное действие на центральной площади, где сменяющиеся друг за другом картинки поведали об основных вехах истории города и людях, создающих славу своей малой родине», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вечером состоялась концертная программа. Перед горожанами выступили солисты таких групп, как «Братья Грим» (Константин Бурдаев), «Динамит» (Илья Зудин) и «Метро» (Александра Староверова).

Завершил День города праздничный салют.