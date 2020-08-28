Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|11:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Кузнецке выступят солисты «Братьев Грим», «Динамита» и «Метро»

Печать

Жителям Кузнецка рассказали, какие приглашенные артисты выступят на Дне города. Праздник будут отмечать 5 сентября.

Центральной площадкой массовых гуляний станет площадь Ленина. Праздник откроется в 12:00. С 16:30 до 20:00 для гостей будут выступать местный творческие коллективы, с 20:00 до 21:00 - театр песни «Росичи» из Мордовии.

«Вечером (с 21:00. - Прим. ред.) состоится концерт приглашенных звезд: Константина Бурдаева - солиста легендарной поп-рок группы «Братья Грим», Ильи Зудина - солиста группы «Динамит», Александра Староверова - солиста группы «Метро», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В течение дня в Кузнецке будут работать еще пять площадок. Празднование 240-летия города завершится фейерверком в 22:00.

Ранее сообщалось, что на Дне города в Заречном выступит «Хор Турецкого». Гостями праздника в Пензе станут группа Burito, солистом которой является бывший участник группы «Банд’Эрос» Игорь Бурнышев, и DJ Солнце.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот только "Солнце" нам не хватало!!! Жесть просто. Больше никого не уговорили приехать в наш Мухосранск?

Гость||

Ну так сам спой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте