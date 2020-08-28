В Кузнецке выступят солисты «Братьев Грим», «Динамита» и «Метро»

28.08.2020 | 10:31

Жителям Кузнецка рассказали, какие приглашенные артисты выступят на Дне города. Праздник будут отмечать 5 сентября.

Центральной площадкой массовых гуляний станет площадь Ленина. Праздник откроется в 12:00. С 16:30 до 20:00 для гостей будут выступать местный творческие коллективы, с 20:00 до 21:00 - театр песни «Росичи» из Мордовии.

«Вечером (с 21:00. - Прим. ред.) состоится концерт приглашенных звезд: Константина Бурдаева - солиста легендарной поп-рок группы «Братья Грим», Ильи Зудина - солиста группы «Динамит», Александра Староверова - солиста группы «Метро», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В течение дня в Кузнецке будут работать еще пять площадок. Празднование 240-летия города завершится фейерверком в 22:00.

Ранее сообщалось, что на Дне города в Заречном выступит «Хор Турецкого». Гостями праздника в Пензе станут группа Burito, солистом которой является бывший участник группы «Банд’Эрос» Игорь Бурнышев, и DJ Солнце.