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Общество

В Каменском районе подошла к концу уборочная страда

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Из всего, что удалось вырастить на каменских полях, 95% уже в закромах. В районе заканчивается уборочная страда.

«Намолочено 266 тысяч тонн зерновых колосовых. На сегодняшний день урожайность составляет 45 центнеров. Это очень солидная, хорошая, отличная урожайность. И за это я сегодня хотел бы сказать слова благодарности всем труженикам, кто работает на селе в такую пору», - сообщил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Как только с полей будет убран последний колосок, начнется сев озимых. Из 27 305 гектаров две тысячи отведут под рожь, остальное - под пшеницу.

Пока по урожайности зерновых культур Каменский район занимает третье место в области после Белинского и Башмаковского.

«Люди работают, все нормально. Техника работает, техника новая. Вот сейчас дождя бы маленько - и будет нормально», - заверил агроном Альберт Канеев.

Во вспаханную землю зерна сеют вместе с питательными веществами. По словам специалиста, на гектар приходится 120 кг сложного удобрения, это аммофоска.

Посев озимых в Каменском районе планируют завершить 10 сентября.

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Гость||

Все частное , причем здесь сережа ?

Гость||

озимые уже посеяли, вы что пишете ?

Имя: Гость
Комментарий:

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