На Окружной открыли лабораторию по анализу воды от компании «Барьер»

В магазине «Моя родня», расположенном на улице Окружной, 107, в Пензе, открылась лаборатория по анализу воды от компании «Барьер» - теперь можно быстро и точно проверить состав воды из крана или колодца.
Компания «Барьер» предлагает профессиональные лабораторные анализы на различные показатели, такие как: жесткость, уровень хлора, содержание железа и многое другое. Это поможет подобрать правильные фильтры и сохранить здоровье всей семьи.
До 31 декабря действует сниженная цена на все исследования. Это повод не откладывать проверку воды на потом и впервые или снова удостовериться в ее безопасности.
А читателям этой статьи при заказе анализа воды подарят кувшин.
Прайс такой:
- анализ воды базовый (8 показателей, срок готовности 3 рабочих дня) - 1 000 рублей;
- анализ воды базовый срочный (8 показателей, срок готовности 1 рабочий день) - 2 000 рублей;
- анализ воды расширенный (13 показателей, срок готовности 3 рабочих дня) - 1 700 рублей;
- анализ воды расширенный срочный (13 показателей, срок готовности 1 рабочий день) - 3 400 рублей;
- анализ воды полный (21 показатель, срок готовности 3 рабочих дня) - 3 200 рублей;
- анализ воды полный срочный (21 показатель, срок готовности 1 рабочий день) - 6 400 рублей.
Что входит:
- базовый анализ: рН, общее солесодержание (TDS), жесткость, железо, марганец, перманганатная окисляемость, цветность, мутность;
- расширенный анализ: рН, общее солесодержание(TDS), жесткость, железо, марганец, перманганатная окисляемость, цветность, мутность, аммоний-ионы, нитрат-ионы, нитрит-ионы, гидрокарбонат-ионы, хлорид-ионы;
- полный анализ: рН, общее солесодержание (TDS), жесткость, железо, марганец, перманганатная окисляемость, цветность, мутность, аммоний-ионы, нитрат-ионы, нитрит-ионы, гидрокарбонат-ионы, хлорид-ионы, карбонат-ионы, сульфат-ионы, сульфид-ионы, щелочность, щелочность сводная, кальций, магний, кремний.
Как воспользоваться:
- зайти в «Мою родню» на Окружной, 107;
- принести образец воды;
- заказать нужный анализ по выгодной цене;
- получить подробный отчет и рекомендации от специалистов компании «Барьер».
Вода - основной источник жизни, поэтому любому человеку очень важно знать, что именно он пьет. Не следует упускать возможность убедиться в чистоте и качестве воды, ведь это просто, удобно и доступно.
Реклама. Заказчик - ИП Рыгалов Сергей Викторович, ИНН 583600321567.
