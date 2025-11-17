Объяснен смысл единого дизайна остановок и контейнерных площадок

Пензенцы не раз в социальных сетях обращали внимание на внешний вид новых остановочных павильонов, отмечая, что они выполнены в одном стиле с мусорными площадками.
По словам замглавы администрации Пензы Ильдара Усманова, это сделано специально.
«Единый стиль остановочных павильонов и контейнерных площадок - это осознанная градостроительная и дизайнерская политика, формирующая целостность городского облика. Оформление в едином стиле способствует устранению визуального хаоса и повышению эстетической привлекательности улиц», - пояснил он, отвечая на запрос «ПензаИнформ».
О планах по приведению всех павильонов на остановках общественного транспорта к единому дизайн-коду заговорили еще в 2021 году. Для этого муниципалитет планировал привлечь частный капитал.
В сентябре того же года пензенские остановки раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая город с рабочим визитом.
«Послушайте, я давно не видела таких остановочных павильонов! Вы посмотрите, в каких условиях люди ждут транспорт. Мало того что они доисторические - они все заклеены какими-то рекламами, грязища. Вот там-то они нас всех и костерят. И правильно делают! Это не такая дорогостоящая задача. Эту проблему нельзя откладывать», - резко высказалась тогда Матвиенко.
