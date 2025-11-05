Экономика

В октябре регион экспортировал 3,65 тыс. тонн семян льна

За 10 месяцев 2025 года Пензенская область экспортировала 8,06 тыс. тонн зерна.

Непосредственно в октябре отгрузили только семена льна - 3,65 тыс. тонн. Все остальное зерно было вывезено в предшествующий период: также лен - 3,61 тыс. тонн, 407 тонн семян горчицы, 216 тонн кормовой вики, 88 тонн сушеной чечевицы, 66 тонн сушеного нута и 22 тонны гречневой крупы.

Лен из региона экспортируют в Белоруссию, Латвию и Бельгию.

Партии уходили как железнодорожным, так и автомобильным транспортом, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Летом 2025 года, перед началом уборочной кампании, в регионе сообщали о планах собрать не менее 2,7 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн масличных, 306 тыс. тонн картофеля, 101 тыс. тонн овощей.

Источник — фото pxhere.com
