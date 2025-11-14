Олег Мельниченко: Планируем установить 4 аграрных рекорда

В этом году в Пензенской области соберут высокие урожаи сельхозкультур. Губернатор Олег Мельниченко встретился с министром сельского хозяйства Романом Калентьевым, чтобы обсудить предварительные цифры.
«Год богат на урожаи, планируем установить 4 аграрных рекорда», - подчеркнул Олег Мельниченко.
Так, на 14 ноября валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил 3,38 млн тонн (урожайность - 40,7 ц/га). Уборка завершена на 99%. По плану всего будет более 3,4 млн тонн, что сопоставимо со вторым в истории региона рекордным значением. «Абсолютный рекорд был зафиксирован в 1973 году и составлял 3,6 млн тонн», - уточнили в правительстве.
«3,4 миллиона тонн по зерновым, 1 миллион тонн масличных культур, 3 миллиона сахарной свеклы, 330 тысяч тонн картофеля и 101 тысяча тонн овощей - хорошие показатели для региона, мы таких никогда не имели», - сообщил Олег Мельниченко.
Сахарной свеклы уже собрано 2,8 млн тонн - на 830 тыс. больше, чем в 2024 году. По словам Романа Калентьева, это самая высокая цифра в ПФО. «Область достигнет абсолютного рекорда за всю [свою] историю», - отметил он.
Рекордным станет и урожай подсолнечника. Уже собрали 642 тыс. тонн при плане в 700 тыс. - результат на 150 тыс. тонн превышает показатели последних 5 лет.
Четвертый рекорд - абсолютный за всю историю не только Пензенской области, но и ПФО: валовой сбор сои свыше 300 тыс. тонн. В этом году посевная площадь сои увеличилась на 21%, а за последние 5 лет - практически в 3 раза.
«Темпы, которыми у нас развивается производство сои, заинтересовались на федеральном уровне. Наш аграрный университет получил добро на выведение новых сортов именно по сое от министра сельского хозяйства России Оксаны Николаевны Лут», - доложил губернатору Роман Калентьев.
В Пензенской области также вырос сбор картофеля - 330 тыс. тонн, 125% к уровню 2024 года. «Начала работать наша программа по картофелеводству, которую запустили в этом году. Рассчитываю, что следующий год будет годом рывка по производству картофеля, поскольку мы реализуем целый ряд мероприятий, связанных с мелиорацией, строительством складских помещений», - прокомментировал Олег Мельниченко.
Глава региона подчеркнул: показатели в Пензенской области растут в том числе из-за ежегодного ввода в сельхозоборот неиспользуемых земель. За последние 5 лет начали обрабатывать еще более 100 тыс. гектаров.
«По площади использования сельскохозяйственных земель область практически вернулась к показателям советских лет, до 1991 года. Это серьезное достижение», - констатировал Олег Мельниченко.
