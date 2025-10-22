Губернатор: В регионе собрали более 2 млн тонн сахарной свеклы

22.10.2025 | 16:27

Валовой сбор сахарной свеклы в Пензенской области превысил 2 млн тонн при средней урожайности 468 центнеров с гектара, сообщил губернатор Олег Мельниченко в среду, 22 октября. О ходе уборочной кампании ему доложил министр сельского хозяйства Роман Калентьев.

В регионе продолжают убирать сою. Результат - уже более 300 тыс. тонн, то есть на треть больше, чем в прошлом году.

«Соевые бобы используются для создания множества продуктов, включая высококачественное растительное масло. Кроме того, соя как бобовое растение способна фиксировать азот из воздуха и насыщать им почву, повышая ее плодородие и снижая потребность в азотных удобрениях. А соевый жмых, шрот и мука - ценная белковая добавка в сельхозкормах для животных и птицы», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Кукурузы в регионе собрали 119 тыс. тонн, урожайность выросла на 36 центнеров с гектара - до 89 центнеров. В этом году кукурузой засеяли более 62 тыс. гектаров (на 10 тыс. больше).

«Пензенская область продолжает вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», - подытожил губернатор.