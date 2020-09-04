В Пензенской области у 90 человек выявили коронавирус

04.09.2020 | 10:31

В Пензенской области продолжается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Статистику на пятницу, 4 сентября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число за время пандемии теперь равняется 8 454.

В последнее время суточный прирост увеличивается. 1 сентября стало известно о 75 пациентах, 2-го - о 79, 3-го - о 85.

Также 3 сентября оперштаб сообщил о 111-й жертве опасной инфекции. Ею стал 69-летний мужчина.

Выписали из больниц в тот же день 101 человека. Всего выздоровело 7 879.