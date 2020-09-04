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Общество

В Пензенской области у 90 человек выявили коронавирус

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В Пензенской области продолжается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Статистику на пятницу, 4 сентября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число за время пандемии теперь равняется 8 454.

В последнее время суточный прирост увеличивается. 1 сентября стало известно о 75 пациентах, 2-го - о 79, 3-го - о 85.

Также 3 сентября оперштаб сообщил о 111-й жертве опасной инфекции. Ею стал 69-летний мужчина.

Выписали из больниц в тот же день 101 человека. Всего выздоровело 7 879.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Идем на рекорд, товарищи!!!

Гость||

Фигня. Вот через неделю-две будет нефигово.

Гость||

Скоро Москву догоним. Впереди 3 дня гульбы.

Гость||

Гость писал(a):

Скоро Москву догоним.
А что в Москве то?

Гость||

как страшно))) заканчивайте публиковать статистику, она никому не нужна, всем плевать на вирус

Гость||

Да понятно, почему делают рост. До 13 числа всё открыто, т.к. выборы предстоят. После с 15 числа учеников на дистанционку, а поликлиники и больницы опять закроют. Всё для людей! Для власти надо спокойствие.

Гость||

Похоже про 20е число не слух вовсе

Гость||

Ладно, у весне откроют всех. А 3я волна уж не страшна

Гость||

Ещё раз говорю, что как только человек обращается в поликлинику с симптомами ОРЗ, его тут же вносят в список заболевших ковид. Плевать медикам на результаты тестов и анализы. Всё можно подделать, как им надо.

Гость||

Гость писал(a):

Похоже про 20е число не слух вовсе
ничего не закроют, поскольку у экономики нет возможности обеспечить карантин

Гость||

Гость писал(a):

Скоро Москву догоним. Впереди 3 дня гульбы.
так и в москве скоро гульба)))

Гость||

за 2 недели рост в 2 раза с 45 до 90! все меры изоляции коту под хвост

Гость||

Гость писал(a):

вирус не опасен для большинства людей
скорее всего да.

Гость||

А может цель такая, экономику обрушить.

Гость||

Гость писал(a):

за 2 недели рост в 2 раза с 45 до 90! все меры изоляции коту под хвост
потому что они изначально были бесполезны

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Имя: Гость
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