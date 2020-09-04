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Общество

В Пензенской гордуме судьбу троллейбусов решали на повышенных тонах

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В пятницу, 4 сентября, пензенские депутаты вновь озаботились перераспределением финансов, от которого зависит судьба троллейбусов, в бюджете города.

Этот вопрос рассматривался на сессии гордумы 28 августа. Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина объяснила: на электрический транспорт в бюджете Пензы заложено 84 млн рублей. Эти деньги рассчитаны до 1 октября. На октябрь предлагалось выделить 9,8 млн, а в дальнейшем - изыскать средства на ноябрь и декабрь.

11 из присутствовавших на сессии депутатов, представляющих одну фракцию, проголосовали против финансирования, 1 народный избранник воздержался. В итоге решение не было принято.

Вечером того же дня глава Пензы Владимир Мутовкин огласил протокол поименного голосования. Такой поступок вызвал бурю возмущения у тех, кто противился выделению средств. Один из них от имени своих коллег по фракции обратился к думцам с инициативой об удалении Владимира Мутовкина в отставку.

«Пламенная речь. Пожалуйста. Вы знаете порядок досрочного удаления» - невозмутимо ответил Мутовкин и пообещал, что требование будет отражено в протоколе.

Ситуация в зале заседаний раскалилась, однако беседу в мирное русло вернул Жиганша Туктаров, напомнив, что повестка дня - внесение изменений в бюджет. Опытному депутату удалось успокоить возбужденных думцев.

«Предлагаю прекратить прения и перейти к голосованию по повестке», - произнес Мутовкин.

Депутат Александр Рогожкин, ранее голосовавший против финансирования, сделал противоположный шаг, предложив выделить не 9,8 млн, а 29, чтобы денег хватило до конца года. Однако поправка оказалась юридически несостоятельной: согласно регламенту Пензенской городской думы, депутаты не имеют права вносить поправки, требующие финансовых затрат.

В итоге за изменения в бюджете проголосовало 19 депутатов, против - 10. Решение было принято.

Комментируя итоги сессии, Владимир Мутовкин сказал: «Пензенская городская дума приняла решение о финансировании троллейбусного движения на октябрь. У нас обычная практика: когда бюджет формируется, на некоторые статьи деньги не закладываются. Потом по мере необходимости дополнительно формируются средства и закладываются в бюджет. Поэтому и возникла необходимость дополнительного помесячного финансирования. Эта работа будет продолжаться, поскольку в проекте бюджета финансирование предусмотрено до конца года».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

так если в бюджете все так сложно, может для начала у чиновников служебные авто и водителей убрать?

Гость||

Цитата с "красного" сайта:

В пятницу депутаты соберутся на сессию и с вероятностью в 100 процентов примут решение о выделении дополнительных средств на троллейбусное движение в октябре.13 сентября пройдут губернаторские выборы, а потом по улицам города пройдут и последние троллейбусы, которые затем распилят на металлолом, как это уже было после банкротства МУП «ППП».

Гость||

Жаль драки не было. Жиганша с вертухи положил бы кого нибудь.

Гость||

Рогожкина надо гнать от туда , чтобы воздух не портил ! Попал по спискам ни кто за него не голосовал ! Его вообще надо давно было на освидетельствование к психиатору отправить !

Гость||

А где поименный список? Если его уже огласили, то это не секрет.

Гость||

Оставьте нам троллейбусы!

Гость||

Дурак дураком , а как список огласили , сразу переобулся !

Гость||

Даешь драку в думе господа депутаты! Хайпануть надо, модно!

Гость||

Что они там все голосуют? Все троллейбусы уже давно убрали, на 8 маршруте ходят всего три, ждут на остановках часами, потом люди едут как скотина друг на друге. Безобразие. Мутовкин пусть прокатнется не на иномарке, а на гнилом троллейбусе.

Имя: Гость
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