В Пензе депутаты не приняли решения о выделении денег на троллейбусы

28.08.2020 | 10:42

Предложение увеличить бюджетные ассигнования на перевозки пассажиров троллейбусами на 9,8 млн рублей прозвучало на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 августа.

Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина объяснила депутатам: «На электрический транспорт в бюджете заложено 84 млн рублей. На сегодня деньги проторгованы и позволяют осуществлять перевозки с 1 января по 1 октября. Мы закладываем средства на октябрь, чтобы осуществлялись перевозки троллейбусами. Других денежных средств на ноябрь и декабрь мы пока не нашли. Но в дальнейшем мы проведем анализ бюджетных средств и выйдем к вам с вопросом об их перераспределении».

Депутат Александр Рогожкин, известный своими оппозиционными выступлениями, назвал выделение средств «хитростью либо подлостью». По его мнению, финансирование связано с предстоящими губернаторскими выборами, после которых троллейбусы ездить перестанут.

В итоге решение о выделении денег на троллейбусы принято не было: из 28 присутствовавших на сессии депутатов 16 проголосовали за, 11 - против, 1 воздержался.

«Вы уверены, что взвешенно подошли к этому решению?» - обратился к народным избранникам глава города Владимир Мутовкин.

Он обещал обнародовать итоги голосования, чтобы в случае отсутствия троллейбусов в октябре объяснить горожанам, кто и за что отдавал голос.