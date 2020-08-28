Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|11:38
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Общество

В Пензе депутаты не приняли решения о выделении денег на троллейбусы

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Предложение увеличить бюджетные ассигнования на перевозки пассажиров троллейбусами на 9,8 млн рублей прозвучало на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 августа.

Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина объяснила депутатам: «На электрический транспорт в бюджете заложено 84 млн рублей. На сегодня деньги проторгованы и позволяют осуществлять перевозки с 1 января по 1 октября. Мы закладываем средства на октябрь, чтобы осуществлялись перевозки троллейбусами. Других денежных средств на ноябрь и декабрь мы пока не нашли. Но в дальнейшем мы проведем анализ бюджетных средств и выйдем к вам с вопросом об их перераспределении».

Депутат Александр Рогожкин, известный своими оппозиционными выступлениями, назвал выделение средств «хитростью либо подлостью». По его мнению, финансирование связано с предстоящими губернаторскими выборами, после которых троллейбусы ездить перестанут.

В итоге решение о выделении денег на троллейбусы принято не было: из 28 присутствовавших на сессии депутатов 16 проголосовали за, 11 - против, 1 воздержался.

«Вы уверены, что взвешенно подошли к этому решению?» - обратился к народным избранникам глава города Владимир Мутовкин.

Он обещал обнародовать итоги голосования, чтобы в случае отсутствия троллейбусов в октябре объяснить горожанам, кто и за что отдавал голос.

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Гость||

Лучше пьдестал памятнику сделать за 2 млн...

Гость||

денежные средства с зарплатных статей снимут с бюджетников и найдутся.

Гость||

Отстаньте уже от троллейбуса, лучше автобусный еврохлам родом из 90х с дорог уберите, ведь это помойки.

Гость||

Москва от троллейбусов тоже отказалась.

Гость||

Гость писал(a):

Москва от троллейбусов тоже отказалась.
Если ума нет то это не лечиться. Москва перешла на электробусы ,в Москве активно роют метро ,и бюджет Москвы много больше 3 трил. руб. Ну дай денег на метро или электробусы.

Гость||

Нельзя сравнивать дотационный регион со столицей. Это всё равно, что с голым задом вперед паровоза бежать. Или хотеть быть обеспеченным. но не быть им, а казаться, прикупив себе понтовую вещь.

Гость||

Гость писал(a):

Москва от троллейбусов тоже отказалась.
Так они купили более продвинутый транспорт , это электробусы , а для нас нищих и троллейбусы подойдут

Гость||

Гость писал(a):

для нас нищих и троллейбусы подойдут
А мы тогда кто, если у нас и на троллейбусы денег нет?

Гость||

зато жрецам на новый торговый центр вместо ДК Дзержинского в бюджете быстро найдут миллиардов 15 в бюджете!

Гость||

У нас дороги узкие, путепроводы нужны в виде транспортных колец и виадуков и т.д, а денег как всегда нет. Так что имеем, что имеем.

Гость||

Гость писал(a):

У нас дороги узкие, путепроводы нужны в виде транспортных колец и виадуков и т.д, а денег как всегда нет. Так что имеем, что имеем.
При СССР всё было, а теперь куда они делись?

Гость||

Гость писал(a):

и троллейбусы подойдут
на троллейбусах ездят лохи, а на маршрутке - крутые пердцы!

Гость||

Нет больше СССР и денег нет. Поможите чем можите, всю зарплату положите.

Гость||

Даже последнему идиоту понятно, что всё муниципальное хозяйство растощили и распрадали ради наживы верхушки чиновников

Гость||

Прощай, пензенский троллейбус, мы тебя любили!

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Имя: Гость
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