В Кузнецке День города пройдет под знаком трезвости

04.09.2020 | 10:22

В субботу, 5 сентября, в Кузнецке вновь ограничат продажу алкоголя. Предыдущий день трезвости прошел 1 Сентября. На этот раз спиртным не будут торговать в связи с проведением Дня города.

Руководителям предприятий торговли и общественного питания рекомендуется приостановить реализацию, в том числе в розлив, алкогольной продукции и пива, а также напитков в стеклянной таре.

Запрет будет действовать в течение суток с 6:00 5 сентября.

В Пензе 5-го числа в 13 торговых точках запрещена продажа спиртного и напитков в стеклянной посуде. Объекты расположены на улицах Урицкого, Славы, Володарского, Московской, Пушкина, Либерсона и Кирова. Это супермаркеты крупных федеральных и региональных сетей. Кроме того, в список вошли магазин «Белые росы» и киоск с мороженым.