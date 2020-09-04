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Общество

В Кузнецке День города пройдет под знаком трезвости

Печать

В субботу, 5 сентября, в Кузнецке вновь ограничат продажу алкоголя. Предыдущий день трезвости прошел 1 Сентября. На этот раз спиртным не будут торговать в связи с проведением Дня города.

Руководителям предприятий торговли и общественного питания рекомендуется приостановить реализацию, в том числе в розлив, алкогольной продукции и пива, а также напитков в стеклянной таре.

Запрет будет действовать в течение суток с 6:00 5 сентября.

В Пензе 5-го числа в 13 торговых точках запрещена продажа спиртного и напитков в стеклянной посуде. Объекты расположены на улицах Урицкого, Славы, Володарского, Московской, Пушкина, Либерсона и Кирова. Это супермаркеты крупных федеральных и региональных сетей. Кроме того, в список вошли магазин «Белые росы» и киоск с мороженым.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот он апогей бреда!

Гость||

Если из стекла нельзя, будем пить из пластика

Гость||

всё уже закуплено и выгнано, так что удачи

Гость||

Творют чо хотят.

ЭТО ПОЧИТАЙ ПОМИНКИ В ПОСТНЫЙ ДЕНЬ.

Гость||

молодцы! скажим НЕТ поганым алкашам!

Гость||

Мороженое чем провинилось?

Имя: Гость
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