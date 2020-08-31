Кузнечанам напомнили о соблюдении трезвости в День знаний

31.08.2020 | 11:44

Во вторник, 1 сентября, в Кузнецке будет ограничена продажа алкогольной продукции в связи с проведением Дня знаний. Запрет на продажу спиртного, в том числе пива и напитков на его основе, будет действовать сутки - с 6:00 1 сентября до 6:00 2 сентября.

«Данная мера вводится в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», - пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Запрет на торговлю спиртным 1 сентября и в день выпускных регламентирован на уровне области. Однако органы местного самоуправления в преддверии праздника считают необходимым предупредить жителей о его действии.

Ранее о запрете продажи алкогольной продукции 1 сентября напомнили жителям Пензы. В областном центре в этот день опергруппы будут контролировать работу торговых точек и следить за тем, как выполняется распоряжение.