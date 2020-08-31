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Общество

Кузнечанам напомнили о соблюдении трезвости в День знаний

Печать

Во вторник, 1 сентября, в Кузнецке будет ограничена продажа алкогольной продукции в связи с проведением Дня знаний. Запрет на продажу спиртного, в том числе пива и напитков на его основе, будет действовать сутки - с 6:00 1 сентября до 6:00 2 сентября.

«Данная мера вводится в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», - пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Запрет на торговлю спиртным 1 сентября и в день выпускных регламентирован на уровне области. Однако органы местного самоуправления в преддверии праздника считают необходимым предупредить жителей о его действии.

Ранее о запрете продажи алкогольной продукции 1 сентября напомнили жителям Пензы. В областном центре в этот день опергруппы будут контролировать работу торговых точек и следить за тем, как выполняется распоряжение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

защиты нравственности и здоровья людей,
Как у Вас всё хорошо! В каждов денянии чувствуется защита и забота.

Спасибо. Чуть на слезу не пробило.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Запрет на продажу спиртного
Запрещена только розничная продажа, журналисты. Общепит продолжает работать.

Имя: Гость
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