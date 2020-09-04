Губернатор сделал прививку от гриппа и выложил фото в соцсети

04.09.2020 | 10:05

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сделал прививку от гриппа. Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях утром в пятницу, 4 сентября.

«В регионе началась массовая вакцинация от гриппа. Сегодня утром сделал прививку. Думаю, одним из первых. Считаю профилактику лучшей защитой от болезней. Всем рекомендую вакцинироваться!» - написал глава региона.

Пока в Пензенскую область поступила только первая партия вакцины от гриппа для взрослых - 233 910 доз. Это 36,7% заявленного количества.

В первую очередь вакцинировать будут лиц из групп риска. К ним относятся дети, студенты, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких), а также декретированные группы населения (медики, соцработники, сотрудники сферы пищевой промышленности, образования и другие).

Всего в преддверии эпидсезона-2020/2021 от гриппа привьют 826 900 жителей Пензенской области.

Медики ожидают, что люди будут делать прививки охотнее, чем раньше. Из-за коронавируса многие стали более ответственно относиться к своему здоровью.