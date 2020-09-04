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Общество

Губернатор сделал прививку от гриппа и выложил фото в соцсети

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сделал прививку от гриппа. Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях утром в пятницу, 4 сентября.

«В регионе началась массовая вакцинация от гриппа. Сегодня утром сделал прививку. Думаю, одним из первых. Считаю профилактику лучшей защитой от болезней. Всем рекомендую вакцинироваться!» - написал глава региона.

Пока в Пензенскую область поступила только первая партия вакцины от гриппа для взрослых - 233 910 доз. Это 36,7% заявленного количества.

В первую очередь вакцинировать будут лиц из групп риска. К ним относятся дети, студенты, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких), а также декретированные группы населения (медики, соцработники, сотрудники сферы пищевой промышленности, образования и другие).

Всего в преддверии эпидсезона-2020/2021 от гриппа привьют 826 900 жителей Пензенской области.

Медики ожидают, что люди будут делать прививки охотнее, чем раньше. Из-за коронавируса многие стали более ответственно относиться к своему здоровью.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Будь ты проклят

Гость||

Манту лучше сразу

Гость||

Показуха

Гость||

лучше бы арт объект лошадиный зад убрал

Гость||

Давно бы так.Надо же ,хоть в поликлинике надел маску маску!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

делал прививку от гриппа.
а от какого именно гриппа разновидностей много?

Гость||

Гость писал(a):

Надо же ,хоть в поликлинике надел маску маску!
а без маски его не привили

Гость||

Молодец! Нам пример, что надо прививаться на себе пробует отлично.

Гость||

Не поможет, и лечение в Израиле не поможет.

Гость||

Гость писал(a):

Манту лучше сраз
А причём здесь "манту"? Это не вакцина, а проба на тубик. Вы ещё про "пирке"напишите.

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|04.09.2020 10:30|

Зачем нам это знать?

вот и мне не понятно а за чем это его дело

Гость||

Идиотизм не лечиться.

Гость||

А где остальные губернаторы? Ни разу не показали.

Гость||

Увидев образец для подражания, все сейчас бегом побегут на прививки ...в очередь граждане, в очередь ...ба! сколько желающих, мы то думали первые будем.

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Имя: Гость
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